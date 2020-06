Porto d'armi: come richiedere il rinnovo a Palermo

Con porto d'armi (più formalmente licenza di porto d'armi) si indica una speciale autorizzazione, rilasciata dalle autorità statali competenti in materia, concessa ai privati cittadini al fine di consentire l'acquisto, la detenzione e il porto di armi. Il libretto è un documento che viene rilasciato unitamente alla licenza di porto di pistola e ha validità sessennale.

Chi può fare la richiesta

La domanda di rinnovo del libretto deve essere presentata prima della scadenza dall'intestatario del libretto. L'orario di apertura al pubblico è dal mercoledì al venerdì dalle ore 9 alle 12. Si può telefonare al numero 091.338111 o andare alla Prefettura di Palermo in via Cavour 6.

Cosa fare

Le Guardie Particolari Giurate per ottenere il libretto personale per le licenze di porto d'armi devono presentare la documentazione richiesta al Prefetto. Il libretto personale può essere ritirato (in Prefettura) direttamente dall'interessato o da persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario.

Documentazione richiesta