Coronavirus, prorogata la validità dei documenti: stop carte d'identità e certificati agli sportelli

Il decreto legge collegato alle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus proroga la validità dei documenti, sospende i termini dei procedimenti, degli atti amministrativi e il rilascio carte di identità.

In funzione del provvedimento emanato ieri dal governo nazionale, il Comune ha stabilito che la validità di tutte le carte di identità in scadenza o scadute è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio rimane quella indicata sul documento stesso. E' conseguentemente sospeso il rilascio di carte d'identità elettroniche o cartacee. Così come il rilascio di certificati agli sportelli. "Solo per casi di comprovata gravissima urgenza e necessità, che sarà oggetto di apposita autocertificazione, come da modello del ministero dell’Interno - informa il Comune in una nota - si potrà procedere al rilascio del documento di identità, sempre tramite l'utilizzo della postazione sita nel salone di ricevimento pubblico di viale Lazio. Il rilascio avverrà unicamente su appuntamento, che può essere richiesto ai numeri telefonici 091.7405231 e 091.7405227 o tramite l’email ufficiocartedidentita@comune.palermo.it".

Il Comune ricorda inoltre che Wsul portale dei Servizi online, previa registrazione o accedendo con account Spid, si può accedere ai seguenti certificti e servizi: certificazione anagrafica di cittadinanza; certificazione anagrafica di convivenza di fatto; certificazione anagrafica di matrimonio; certificazione anagrafica di nascita; certificazione anagrafica di residenza; certificazione anagrafica di stato di famiglia; certificazione contestuale anagrafica di cittadinanza e di residenza; certificazione contestuale anagrafica di cittadinanza, residenza e stato di famiglia; certificazione contestuale anagrafica di cittadinanza, residenza e stato libero; certificazione di unione civile; iscrizioni scolastiche; iscrizioni servizi scolastici (refezione); iscrizione servizi scolastici (trasporto); richiesta attestati di frequenza corsi scolastici; richiesta assistenza per l'integrazione scolastica; richiesta contributo studi (buoni libro); pagamento tasse scolastiche; cassetto tributi per i cittadini registrati; cassetto tributi per le imprese registrate; servizi per professionisti (iscritti agli ordini degli avvocati tributaristi, dei consulenti del lavoro, dei dottori, commercialisti, e degli esperti contabili di Palermo); prenotazioni appuntamenti (momentaneamente sospesi); prenotazioni appuntamenti imposta di soggiorno (momentaneamente sospesi); calcolatrici (TARI, IMU, TASI); definizione agevolata liti fiscali pendenti - calcolatrice; compliance TARI 2017; compliance TARI 2018; pagamento sanzioni codice della strada; pagamento tasse scolastiche; archivio pagamenti".