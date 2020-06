Come chiedere o rinnovare il passaporto a Palermo

Se desideri chiedere o rinnovare il passaporto e sei di Palermo ecco cosa devi sapere. Il passaporto viene rilasciato o rinnovato dalla Questura ma non solo. Per i cittadini italiani all’estero può essere rilasciato dalla nostra rappresentanza diplomatica e consolare.

Cosa è il passaporto

Si tratta di un documento necessario per la libera circolazione delle persone attraverso tutte le nazioni riconosciute dal governo italiano anche se, grazie agli accordi stipulati con la Comunità Europea, in molti Paesi dove fino a qualche anno fa era richiesto il passaporto oggi si può circolare con la semplice carta d’identità.

Come chiedere il rilascio o il rinnovo

Grazie a un accordo fra Poste Italiane e Ministero dell'Interno, chiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto da qualche tempo è un'operazione semplice e veloce. E' possibile presentare la domanda presso gli uffici postali abilitati. Le richieste raccolte vengono inviate alla Questura di Palermo che provvederà all'accertamento e all'emissione del documento.

Ogni quanto deve essere rinnovato

Il passaporto viene rinnovato ogni 10 anni per i maggiorenni, mentre è più frequente per i minorenni, in particolare ogni 3 anni per i minori da 0 a 3 anni e ogni 5 anni per i minori dai 3 ai 18 anni. Alla scadenza della validità, riportata all'interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l'emissione di un nuovo passaporto.

Consegna a domicilio

Il passaporto potrà essere consegnato a domicilio con Posta Assicurata o ritirato presso l'ufficio postale dove è stata accettata la domanda. In caso di rinnovo del passaporto è necessario presentare con la domanda anche il vecchio passaporto. Non è più necessaria la marca da bollo per il rinnovo. Si raccomanda di verificare la data di scadenza del proprio passaporto e di tenere conto che alcune nazioni richiedono al momento dell'entrata nel proprio territorio una validità passaporto per ulteriori 6 mesi.