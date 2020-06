Come diventare scrutatore a Palermo: documenti utili

L'albo degli scrutatori è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, costituito dai nominativi degli elettori che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge (cittadinanza italiana, iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, assolvimento degli obblighi scolastici).

Chi non può presentare domanda

Sono comunque esclusi dalle funzioni di scrutatore:

i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti

gli appartenenti a Forze Armate in servizio

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti

i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali

i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione

L'iscrizione all'albo unico

L'iscrizione all'albo unico è condizione necessaria per partecipare alla nomina che precede la data delle elezioni ed essere quindi designati in qualità di scrutatori presso un seggio elettorale in occasione delle consultazioni popolari a carattere nazionale. La presentazione della domanda va effettuata dal 2 al 30 novembre di ogni anno. L'iscrizione è gratuita.

Domanda di cancellazione

La permanenza nell'Albo Unico degli Scrutatori si verifica fino a quando l'interessato non chieda di essere cancellato per gravi e comprovati motivi, oppure sia cancellato d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti, per aver riportato una condanna per reati in materia elettorale o per assenza ingiustificata; la domanda di cancellazione dall'albo deve essere presentata dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, a condizione che l'iscritto abbia espletato per almeno una volta l'ufficio di scrutatore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Modulistica

I documenti sono reperibili sul sito del Comune di Palermo e vengono distribuiti in due formati: Word e Pdf. Per una corretta compilazione dei modelli di domanda si consiglia di procedere seguendo le presenti istruzioni: