Circoscrizioni a Palermo, gli indirizzi e i recapiti delle otto zone della città

Palermo ha 8 circoscrizioni che riuniscono quartieri storici della città accomunati da interessi di territorio, ambiente e cultura.



I Circoscrizione

Comprende i quartieri: Tribunali-Castellammare – Palazzo Reale – Monte di Pietà

Sede: via Lincoln 144 tel. e fax 0917403414

Giorni ed orari di apertura:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00 – mercoledì dalle 15,00 alle 17,00.

II Circoscrizione

Comprende i quartieri: Oreto – Oreto-Stazione (parte) – Brancaccio-Ciaculli – Settecannoli

Sede: via S. Ciro 15 tel. 0917405066 - fax 0916304186

Giorni ed orari di apertura:

lunedì e venerdi dalle 9,00 alle 13,00 – mercoledì dalle 15,00 alle 18,00.

III Circoscrizione

Comprende i quartieri: Oreto-Stazione (parte) – Villagrazia – Falsomiele

Sede: vicolo Benfante 7 tel. 0917407530 - fax 0917407538

Giorni ed orari di apertura:

lunedì e venerdi dalle 9,00 alle 12,00 – mercoledì dalle 15,30 alle 17,30.

IV Circoscrizione

Comprende i quartieri: Cuba – S. Rosalia – Altarello – Mezzomonreale – Boccadifalco

Sede: viale Regione Siciliana 95 tel. 0916457075 - fax 0916457942

Giorni ed orari di apertura:

lunedì e venerdi dalle 9,00 alle 12,00 – mercoledì dalle 15,30 alle 17,30

V Circoscrizione

Comprende gli ex Quartieri : Borgo Nuovo – Uditore Passo di Rigano – Noce – Zisa.

Sede: Via Adua, 22 , tel. 091/552530 , fax 091/6763853

Giorni ed orari di apertura: lunedì e venerdi dalle 9,00 alle 12,00 – mercoledì dalle 15,30 alle 17,00.

VI Circoscrizione

Comprende i quartieri: Cruillas – San Giovanni Apostolo (ex C.E.P.) – Resuttana – San Lorenzo

Sede: via Monte San Calogero 26 tel. 0917407651 - fax 0917407643

Giorni ed orari di apertura:

martedì e giovedì dalle 9,00 alle 12,00 – mercoledì dalle 15,30 alle 17,30.

VII Circoscrizione

Comprende i quartieri: Arenella - Vergine Maria – Pallavicino – Tommaso Natale – Sferracavallo - Partanna Mondello - Mondello

Sede: via Eleonora Duse,31- tel. 0917404658 - fax 0916710023

Telefono amico: (per reclami, richieste) tel. 091–7404657 da lunedì a venerdì ore 9.00 – 12.00

Elenco postazioni decentrate

1. Arenella Vergine Maria - Piazza Pottino, 1 (Sita all’interno Ex Chimica Arenella) Tel. 091/545532

2. Pallavicino – Via G. Spata, 10 Tel. 091/7405262

3. Partanna Mondello – Piazzetta della Serenità, 5 Tel. 091/6841373

4. Tommaso Natale Sferracavallo – Via Sferracavallo, 146/a Tel. 091/7405261.

Tutte le postazioni osservano il seguente orario d’apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00. Nel solo giorno di mercoledì il personale delle postazioni riceverà il pubblico anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

VIII Circoscrizione

Comprende i quartieri: Politeama – Libertà – Montepellegrino – Malaspina-Palagonia

Sede: via Filippo Cordova 76 tel. 091346809 - fax 0917308960

Giorni ed orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 – mercoledì dalle 15,30 alle 17,30.