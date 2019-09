Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, come fare l'iscrizione

Sino al 31 ottobre 2019 tutti gli elettori e le elettrici del Comune che desiderano essere iscritti all’albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale istituito presso la cancelleria della Corte di Appello, possono presentare domanda all’Ufficio Elettorale.

L’iscrizione al predetto albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le istanze di inserimento dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite procedura on line, attraverso il portale dei servizi del Comune dagli utenti registrati, utilizzando il servizio “Iscrizione all’albo dei Presidenti di Seggio” alla sezione “Anagrafe”.

All’istanza di inserimento dovrà essere allegato valido documento di identità. In assenza di documento l’stanza non potrà essere accolta. Gli elettori/elettrici già iscritti/e che intendono riconfermare la propria disponibilità non dovranno presentare alcuna istanza. Gli elettori/elettrici già precedentemente iscritti/e che intendono invece richiedere la cancellazione potranno procedere tramite portale del Comune o presentare istanza, compilando schema disponibile sul sito, da inviare da un account personale di mail unitamente a documento di riconoscimento valido, ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: servizioelettorato@comune.palermo.it, ovvero elettorato@cert.comune.palermo.it entro il 31 dicembre 2019.

Le domande presentate oltre i termini indicati non saranno valutate ai fini dell’aggiornamento 2020. Per informazioni, è possibile contattare L’Ufficio Elettorale ai seguenti numeri telefonici: 091.7403803 / 3807 / 3797. Dettagli sul sito del Comune di Palermo.