Dove e come richiedere i certificati per l'edilizia privata a Palermo

L'edilizia privata è quel settore del Comune dedicato a tutte le procedure amministrative che riguardano gli interventi edilizi realizzati da cittadini e imprese. Tali interventi sono attuati con procedimenti diversi (come il permesso di costruire o la comunicazione di attività edilizia libera) a seconda della loro rilevanza. In questa guida dedicata scopriamo proprio come e dove richiedere tutti i certificati per l'edilizia privata a a Palermo.

Quali certificati è possibile richiedere

L'ufficio tecnico edilizia privata del Comune ha una serie di compiti precisi, tra cui la gestione del territorio comunale per quanto riguarda gli interventi privati applicati ai Regolamenti Comunali (Piano Regolatore Generale Comunale, Regolamento Edilizio); si occupa inoltre di rilasciare le certificazioni di destinazione urbanistica dei terreni (C.D.U.).

Tra i settori abilitati si segnalano:

Costruire / Ristrutturare

Autorizzazione per Allaccio Fognatura Pubblica

Occupazione Suolo Pubblico per lavori

Oneri di urbanizzazione e costi di costruzione

Pratiche Edilizie - Stato Avanzamento e Accesso agli Atti

Scavo Suolo Pubblico

Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)

Servizi alle imprese

Strumenti urbanistici

Dove e come ottenere i certificati a Palermo

Per ottenere i certificati necessari all'edilizia privata ci si deve rivolgere allo sportello unico edilizia privata del Comune di Palermo. Il servizio è suddiviso in cinque distinte unità organizzative tecniche che si occupano dell'istruttoria e del rilascio dei provvedimenti oltre una unità organizzativa che si occupa della gestione del contenzioso e del rilascio matricole ascensori e montacarichi, una unità organizzativa che gestisce l'attività di segreteria, e uno staff tecnico di supporto all'attività istruttoria del dirigente del servizio .

Indirizzi: via Ausonia 69 e via Alcide de Gasperi 111 - 90146 - Palermo Posta Elettronica Certificata

Telefono: 091.7401316/1491 dalle ore 9.30 alle 13.30

Lo sportello unico Edilizia Città Storica:

Indirizzo: via Foro Umberto I 14

Telefono. 091.7406802

Fax: 091. 7406888

Gli appuntamenti e i ricevimenti sono momentaneamente sosposi per l'emergenza Covid19.