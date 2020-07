Comprare casa a Palermo: come scegliere l’immobile, il quartiere e il notaio

Comprare casa è uno dei tasselli fondamentali della vita di ogni essere umano. Motivo per cui non è una scelta che va fatta di pancia, ma richiede non solo estrema attenzione ma anche attente valutazioni.

Prendere informazioni sul venditore

Prima cosa da fare è quella di informarsi accuratamente sul venditore. Se la sua affidabilità è facilmente controllabile quando si procede all'acquisto tramite un'agenzia, più difficile diventa quando ci si rivolge ad un privato. Dobbiamo innanzitutto capire se la persona con la quale stiamo contrattando sia il reale proprietario dell'immobile o un procuratore con regolare mandato. Dobbiamo poi verificare se il proprietario sia in regime di comunione di beni, verificando che il coniuge sia consenziente alla vendita.

La verifica dei documenti

Una volta che abbiamo accertato la legittimità del proprietario, è importante capire come sia venuto in possesso della casa. Per questo motivo, dobbiamo richiedere i documenti che testimoniano l'acquisizione dell'immobile. Si tratta di un passo fondamentale, in quanto in caso di donazione o successione ogni erede ha a disposizione dieci anni di tempo per contestare la divisione dell'eredità, nel caso in cui la ritenga ingiusta.

Non meno importante, prima di procedere all'acquisto di un immobile, è capire il suo accatastamento. In questo caso bisogna recarsi all'Agenzia del Territorio e richiedere una visura catastale. Con questo documento si può capire se l'immobile è effettivamente stato costruito su terreno edile e se l'appartamento non è stato ricavato da spazi registrati come cantine, garage o soffitte. Se si scopre che la casa è stata costruita abusivamente, il venditore deve richiedere un condono o un adeguamento dei dati della proprietà.

Conoscere lo stato dell'immobile

Prima di procedere all'acquisto, è necessario ovviamente effettuare prima un sopralluogo dell'appartamento, per verificarne le sue condizioni. Consigliabile, in questo caso, avvalersi dell'aiuto di un esperto: un tecnico sarà infatti in grado di capire se eventuali crepe siano sinonimo di instabilità o se ci sono problemi di muffa o all'impianto elettrico.

Gli impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008, in base alla legge 37/08, devono infatti avere una certificazione di conformità rilasciata dalla ditta che ha fatto l'impianto e l'Attestato di certificazione energetica, in cui si indica la classe energetica in cui rientra l'appartamento. Attenzione poi alle spese condominiali: se il proprietario ha un debito con il condominio, nel momento dell'acquisto questo verrebbe trasferito in automatico ai nuovi proprietari. Bisogna inoltre informarsi se ci sono problemi di stabilità dell'edificio e se sono in programma lavori straordinari. Queste sono tutte eventualità che possono aiutare la compravendita a favore dell'acquirente per abbassare il prezzo dell'immobile.

Il valore dell'appartamento

Un aspetto da valutare è se il prezzo di acquisto è conforme ai costi medi degli appartamenti nella zona. Questa, infatti,ricopre un ruolo fondamentale nel suo valore: meglio quindi informarsi se sia servita o meno dai mezzi pubblici, se ci sono problemi con i parcheggi, se ci sono scuole e, soprattutto, se la zona è sicura. Ci sono poi alcui aspetti, come l'esposizione al sole, il piano, la presenza o meno dell'ascensore, lo stato del palazzo o il riscaldamento, che influenzano il prezzo.

Il notaio

Per effettuare il passaggio di proprietà è necessario rivolgersi a un notaio, il quale garantisce che l'acquisto dell'immobile avvenga nel rispetto delle norme di legge. Per questo è consigliabile che l'acquirente, fin dalle prime fasi della trattative, si rivolga ad un professionista di fiducia.