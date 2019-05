Case popolari a Palermo, chi può averla e come chiedere l'assegnazione

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari per la provincia di Palermo, ha lo scopo di assegnare degli alloggi alle classi meno abbienti in tutti i comuni della circoscrizione provinciale nei quali se ne manifesti il bisogno, in conformità della vigente legislazione sulla edilizia economica e popolare. Il Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. ha ritenuto opportuno realizzare la propria "Carta dei Servizi" che vuole rappresentare un significativo ulteriore passo sulla strada della partecipazione e della trasparenza amministrativa in linea con i principi innovatori della più recente normativa nazionale e regionale.

Con tale adempimento l'lstituto ha inteso, comunque, dare un concreto contributo finalizzato alla ottimizzazione dei propri servizi ed al miglioramento dei rapporti con l'utenza. L'lstituto intende dare particolare importanza al problema della "qualità dei servizi" con l'obiettivo di erogare ai cittadini/utenti prestazioni le cui caratteristiche qualitative siano in grado di soddisfare i bisogni espressi.

La gestione dell'Edilizia Residenziale Pubblica si caratterizza infatti, per essere un servizio volto a garantire il godimento di un diritto primario: quello abitativo delle fasce sociali più deboli. Tale gestione richiede criteri di equilibrio tra costi e ricavi insieme ad una nuova attenzione per assicurare adeguati standard di qualità dell'alloggio in un contesto di ottimale utilizzo del patrimonio abitativo pubblico. Diventare protagonisti di un percorso di qualità risulta uno strumento, non solo di recupero del rapporto con i cittadini/utenti, ma anche un mezzo gestionale per incentivare la produttività e la redditività della gestione.

Case popolari: requisiti per l’assegnazione

Per poter richiedere una casa popolare servono determinati requisiti. Possono fare la domanda tutti i cittadini italiani residenti anagraficamente o che lavorano nel Comune di Palermo e gli stranieri regolarmente soggiornanti o in possesso di carta di soggiorno.



Per ulteriori informazioni rivolgersi all’assessorato comunale Interventi abitativi o allo Iacp di Palermo

Via Quintino Sella 18 - 90139 Palermo

Tel.+39-0916011111

Partita IVA: 00257270827

Email certificata: iacp.pa.protocollo@pec.it

Email: info@iacp.pa.it

Orari per il pubblico: