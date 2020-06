Documenti utili per andare in pensione a Palermo

E' una delle prestazioni previdenziali garantite ai lavoratori dalla Costituzione. Un servizio pubblico assistenziale che lo Stato fornisce attraverso enti pubblici o istituti come l'Inps o le casse professionali - le cosiddette casse di previdenza di primo pilastro - ai quali per legge è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione. Si tratta della pensione di anzianità che, per ricevere, è necessario fare apposita domanda allegando la documentazione necessaria.

La pensione è corrisposta infatti dagli enti pubblici al raggiungimento del requisito di anzianità contributiva (numero minimo di anni di contribuzione) e sotto i requisiti di legge vigenti al momento in cui maturano i diritti. Tuttavia, il sistema pensionistico italiano è molto articolato, ecco perché è importante capire bene la propria posizione in virtù dei requisiti maturati e delle variazioni apportate al sistema pensionistico. Ecco di seguito alcune informazioni utili.

Domanda di pensione di anzianità

Per fare domanda di pensione è necessaria una documentazione indispensabile:

copia documento identità del richiedente

autocertificazione stato civile e stato di famiglia

dati anagrafici e codice fiscale del coniuge

notizie sulla situazione assicurativa non presenti nell’ estratto contributivo

dichiarazione di cessazione di qualsiasi tipo di attività di lavoro alle dipendenze di terzi

Documentazione da allegare per casi "speciali"

Nel caso di situazioni o esigenze particolari bisognerà allegare i seguenti documenti:

dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni dal reddito

modello Red (in caso di richiesta di prestazioni accessorie: trattamento minimo, maggiorazione sociale, trattamento di famiglia)

mod. Comb1 e la documentazione prevista (in caso di richiesta di attribuzione dei benefici combattentistici previsti dalla legge 140/85, art.6, e dalla legge 544/1988, art.6

dichiarazione concernente le agevolazioni di legge richieste con allegata documentazione relativa

dichiarazione relativa ai redditi da attività lavorativa autonoma, professionale e d'impresa, o da attività di collaborazione coordinata ( ex mod. 503/aut)

notizie sulla situazione pensionistica non presenti nel casellario dei pensionati

Domanda di pensione di reversibilità

La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell'assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti. La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa, la documentazione indispensabile alla liquidazione è la seguente:

copia documento identità del richiedente e degli eventuali contitolari;

autocertificazione stato civile e stato di famiglia;

dati anagrafici e codice fiscale del defunto;

notizie sulla situazione assicurativa del defunto non presenti nell’ estratto contributivo;

dichiarazione reddituale del richiedente ai fini della incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi ex articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995.

in caso di richiedente coniuge divorziato, copia della sentenza di divorzio o pronuncia giudiziale successiva di riconoscimento dell'assegno divorzile e, limitatamente ai casi in cui il defunto abbia contratto un successivo matrimonio, la pronuncia giudiziale che definisce la ripartizione della quota di reversibilità fra coniuge e coniuge divorziato.

Domanda di supplemento di pensione

Il supplemento di pensione è un incremento della pensione liquidato, a domanda, sulla base di contribuzione relativa a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento danno luogo alla liquidazione di ulteriori supplementi. Ecco la documentazione indispensabile alla liquidazione:

dati anagrafici e codice fiscale del coniuge

indicazione esplicita del motivo della richiesta di ricostituzione

documentazione specifica da allegare in relazione alla tipologia dei contributi di cui si chiede il computo, ai fini della liquidazione del supplemento

Domanda di ricostituzione della pensione per motivi contributivi

Ifine, la ricostituzione della pensione consente la rideterminazione dell'importo di pensione, entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge, per effetto di riconoscimento di contribuzione (figurativa, obbligatoria, da riscatto) versata o maturata in data anteriore a quella di decorrenza della pensione medesima. Ecco la documentazione indispensabile alla liquidazione della ricostituzione richiesta:

dati anagrafici e codice fiscale del coniuge

indicazione esplicita del motivo della richiesta di ricostituzione

documentazione specifica da allegare in relazione alla tipologia dei contributi di cui si chiede il computo, non compresi nella prima liquidazione

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata dell'Inps.

Inps a Palermo

L'Inps a Palermo si trova in via Francesco Laurana 59. Riceve al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30. L'edificio è chiuso il sabato e la domenica.