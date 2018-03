Giovani europei incontrano i bambini per promuovere il rispetto e la fruizione del verde urbano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 28 Marzo dalle 10:30 alle 12:30 i 24 giovani partecipanti del progetto Youth for Green Cities svolgeranno dei workshop rivolti ai piccoli alunni della Direzione Didattica Orestano presso il giardino della scuola, curato nei mesi scorsi dai volontari di Palermo Green, un progetto locale anch'esso coordinato da Uniamoci Onlus. I 24 giovani provenienti da Romania, Estonia, Portogallo e Italia proporranno ai bambini delle attività partecipative volte a stimolarli ad apprezzare, difendere e godere degli spazi verdi pubblici.

Youth for Green Cities è uno scambio di giovani cofinanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione europea con l'obiettivo di promuovere l'impegno attivo dei giovani nel rendere le proprie città un pò più green; allora perché non rivolgersi direttamente ai più piccoli contribuendo alla costruzione di atteggiamenti eco-sostenili in chi potrà fare la differenza nel futuro della nostra città? Il gioco e l'apprendimento non formale rappresenteranno la strategia comunicativa dei giovani nel presentare ai bambini il loro messaggio GREEN, tanto più importante in un quartiere come Brancaccio in si registra l'assenza di spazi verdi pubblici fuorchè quelli degli stessi istituti scolastici.