Greenpeace in azione al Politeama: coccarde premio per chi lascia l'auto a casa

Volontari di Greenpeace in azione in piazza Castelnuovo per ringraziare chi, scegliendo di muoversi a piedi, in bici, con il trasporto pubblico o la mobilità condivisa elettrica, aiuta a decongestionare le strade dal traffico veicolare: hanno consegnato coccarde premio a ciclisti, pedoni e utenti dei mezzi, gli “urban heroes” di tutti i giorni.

"Già oggi nelle nostre città - dichiara Andrea Boraschi, responsabile della campagna Trasporti di Greenpeace - vivono, dei 'eroi' della mobilità: persone che si spostano usando solo i mezzi pubblici, la bicicletta, il car sharing elettrico, o semplicemente andando a piedi. A volte lo fanno tra molte difficoltà, ma la loro pratica e il loro esempio sono il miglior viatico per cambiare presto le nostre città. A tutti loro va il nostro grazie".

Gallery