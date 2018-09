Settimana Europea della Mobilità, pronti a giocare con Muv?

MUV - Mobility Urban Values è un progetto di ricerca applicata finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 per migliorare la mobilità urbana attraverso un approccio innovativo che incoraggia i cittadini a muoversi in modo più sostenibile attraverso un gioco che mette insieme esperienze reali e digitali. Venerdì 21 settembre, in occasione della Settimana Europea della Mobilità, l'associazione PUSH, insieme al Comune di Palermo, partner del progetto, organizza l’Open Day, un gioco urbano per lanciare l'app MUV. I partecipanti potranno ambire a vincere dei ticket per partecipare all'estrazione di alcuni fantastici premi messi in palio dai primi partner locali di MUV.

Dalle ore 17 alle ore 21 in Piazza Sant'Anna sarà installato un piccolo circuito di gioco sulle abitudini di mobilità per lanciare ai MUVer la prima di tante sfide. In diversi altri punti del centro storico - Cattedrale, Stazione Centrale, Piazza Verdi e Piazza Marina -, saranno poi presenti anche delle altre stazioni informative presso le quali sarà possibile ricevere informazioni sul progetto, supporto al download dell’app e i gadget dell’iniziativa. Tutti i nuovi MUVer, muovendosi in modo sostenibile ed utilizzando l'app tra il 24 e il 28 settembre, potranno inoltre concorrere per un premio speciale.

L'estrazione e le premiazioni avverranno venerdì 28 settembre alle 18.30 presso il co-working Moltivolti a Ballarò. Per saperne di più e conoscere i premi in palio è possibile consultare il sito: palermo.muv2020.eu. Per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative legate a MUV è possibile anche consultare la pagina facebook MUV Palermo (https://www.facebook.com/MUV-Mobility-Urban-Values-515473932228005/)