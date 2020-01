Tempi medi di attesa alla fermata del trasporto pubblico: Palermo la peggiore città

Emergono diversi dati interessanti per quanto riguarda Palermo scorrendo il report annuale 2019 sul trasporto pubblico e condiviso italiano e mondiale di Moovit, società sviluppatrice dell'app per la mobilità urbana. Il report è stato elaborato utilizzando i big data provenienti da centinaia di milioni di spostamenti di utenti dell'app Moovit in 99 aree metropolitane di 25 nazioni differenti. Per la prima volta il report include anche i mezzi di micromobilità urbana condivisa come il bike sharing e scooter sharing cittadino.

E proprio da questo ultimo ambito si evince come l'92% degli utenti del trasporto pubblico di Palermo non ha mai utilizzato mezzi di micromobilità come bike sharing, scooter sharing e monopattini elettrici. Il tema è quanto mai attuale visto che proprio questo mese il Comune è al lavoro per studiare un sistema di noleggio di monopattini elettrici. Qui sotto i dati relativi alle altre aree italiane prese in considerazione.

92% - Palermo e Trapani

89% - Genova e Savona

85% - Napoli e Campania

84% - Roma e Lazio

82% - Venezia

81% - Torino e Asti

77,5% - Milano e Lombardia

73% - Bologna

70,5% - Firenze.

I tempi medi per raggiungere la propria destinazione ogni mattina

52 minuti - Roma e Lazio

46 minuti - Napoli e Campania

43 minuti - Milano e Lombardia

41 minuti - Torino e Asti

38 minuti - Venezia

36 minuti - Firenze

36 minuti - Palermo e Trapani

35 minuti - Bologna

33 minuti - Genova e Savona.

I tempi medi di attesa alla fermata del trasporto pubblico

24 minuti - Palermo e Trapani (5% dei viaggi con un tempo di attesa inferiore ai 5 minuti)

22 minuti - Napoli e Campania (6% dei viaggi con un tempo di attesa inferiore ai 5 minuti)

16 minuti - Roma e Lazio (8% dei viaggi con un tempo di attesa inferiore ai 5 minuti)

13 minuti - Torino e Asti (12% dei viaggi con un tempo di attesa inferiore ai 5 minuti)

10 minuti e mezzo - Firenze (22% dei viaggi con un tempo di attesa inferiore ai 5 minuti)

10 minuti - Bologna (23% dei viaggi con un tempo di attesa inferiore ai 5 minuti)

10 minuti - Venezia (26% dei viaggi con un tempo di attesa inferiore ai 5 minuti)

9 minuti - Genova e Savona (27% dei viaggi con un tempo di attesa inferiore ai 5 minuti)

9 minuti - Milano e Lombardia (28% dei viaggi con un tempo di attesa inferiore ai 5 minuti).

La distanza media percorsa a piedi durante un viaggio di andata

917 metri - Venezia (33% dei pendolari percorre oltre 1km a piedi)

850 metri - Napoli e Campania (29% dei pendolari percorre oltre 1km a piedi)

811 metri - Palermo e Trapani (28% dei pendolari percorre oltre 1km a piedi)

762 metri - Bologna (22% dei pendolari percorre oltre 1km a piedi)

750 metri - Firenze (23% dei pendolari percorre oltre 1km a piedi))

725 metri - Torino e Asti (20% dei pendolari percorre oltre 1km a piedi)

715 metri - Milano e Lombardia (21% dei pendolari percorre oltre 1km a piedi)

665 metri - Genova e Savona (16% dei pendolari percorre oltre 1km a piedi)

665 metri - Roma e Lazio (17% dei pendolari percorre oltre 1km a piedi).

La distanza media percorsa a bordo dei mezzi di trasporto pubblico in un viaggio di andata

9km - Napoli e Campania (12% dei pendolari percorre oltre 12km)

8,5km - Venezia (17% dei pendolari percorre oltre 12km)

8km - Milano e Lombardia (16% dei pendolari percorre oltre 12km)

7km - Roma e Lazio (13% dei pendolari percorre oltre 12km)

6km - Torino e Asti (10% dei pendolari percorre oltre 12km)

6km - Bologna (10% dei pendolari percorre oltre 12km)

5km - Genova e Savona (6% dei pendolari percorre oltre 12km)

5km - Firenze (6% dei pendolari percorre oltre 12km)

4km - Palermo e Trapani (2% dei pendolari percorre oltre 12km).

La parola agli utenti del trasporto pubblico italiano che utilizzano l'app Moovit: quali ragioni ti spingerebbero a utilizzare di più il trasporto pubblico?

Maggiore frequenza di passaggio dei mezzi alla fermata: 16%

Tempi di passaggio rispettati secondo gli orari comunicati: 13%

Mezzi meno affollati: 11,5%

Tariffe più convenienti: 9%

Corsie preferenziali, quindi meno traffico nel tragitto: 8,5%.

