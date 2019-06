Una pista ciclabile da via Ausonia a via Dante, ok della Giunta al progetto

Una pista ciclabile da via Praga a via Dante, lungo l'asse Ausonia, Campania, Piemonte, Unità d'Italia, Leopardi, Mattarella, Principe di Villafranca. Il progetto, ad integrazione del Piano della mobilità dolce, è stato approvato dalla giunta comunale. "Siamo pronti - annuncia l'assessore alla Mobilità Giusto Catania - a realizzare quasi quattro chilometri di pista ciclabile, bidirezionale e protetta da dissuasori. Un progetto importante per la mobilità ciclabile a Palermo".

Per fare la pista ciclabile - si legge nella delibera di giunta - sarà utilizzata una porzione della carreggiata stradale esistente, tra la corsia veicolare e il marciapiede, fisicamente separata attraverso moduli spartitraffico longitudinali. La realizzazione del progetto sarà cofinanziata in parte dal Comune e in parte da Amat. "Siamo in attesa di accedere al finanziamento di 600 mila euro dal Ministero dell'Ambiente, a cui si aggiungono - spiega Catania - oltre 800 mila da Comune di Palermo e Amat Palermo spa. Lungo il percorso ci saranno anche le ciclostazioni del bike sharing. Inoltre nel progetto sono previsti 'bonus mobilità', un contributo economico a chi acquista una bicicletta a pedalata assistita".

Le ciclostazioni saranno quattro. Prevista anche l'installazione di 23 rastrelliere che garantiranno 184 posti per le bici. Per quanto riguarda gli incentivi per l'acquisto di mezzi a pedalata assistita per uso urbano: sul sito di Palazzo delle Aquile saranno elencati i modelli e lo sconto previsto per l'acquirente che dovrà usare la bici per almeno due anni per ottenerlo.

La Giunta, attraverso la delibera, impegna il Comune a procedere alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti con risorse a proprio carico - non incluse nel costo complessivo del progetto - e dà mandato al dirigente del Servizio trasporto pubblico di massa e Piano urbano del traffico di porre in essere tutti gli atti gestionali per ottenere il finanziamento del progetto approvato attraverso la partecipazione al Primus. Lungo il percorso è prevista l'installazione di telecamere e di dispositi luminosi con cellule fotovoltaiche all'altezza degli attraversamenti pedonali.

