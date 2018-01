Mobilità, assegnate quattro bici elettriche alla polizia municipale

Uffici comunali sempre più "green". Sei biciclette elettriche, donate dall'Enel al Comune per l'impegno nell'uso razionale dell'energia negli edifici comunali, sono state distribuite ai vari rami dell'amministrazione. Una è stata data all’ufficio Innovazione, una all’ufficio Ambiente. Quattro sono state consegnate, nel corso di una breve cerimonia a Palazzo Galletti, al Comando di polizia municipale.

Si tratta di e-bikes modello Atala e-run. Enel le ha donate a Palazzo delle Aquile come premio per l’iniziativa Cresco Awards 2016 della fondazione Sodalitas, in collaborazione con Anci, per il progetto “Roadmaps for energy, programma Horizon 2020” in tema di un uso razionale ed efficiente dell’energia negli edifici e negli impianti di proprietà comunale.