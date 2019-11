Palermo premiata per le piste ciclabili, Catania: "Orgoglioso per cambiamento città"

Il "Piano della mobilità dolce" (Piano della rete degli itinerari ciclabili) della città di Palermo è stato premiato a Rimini, in occasione di Ecomondo, col Premio Sviluppo Sostenibile 2019, istituito per l'undicesimo anno consecutivo dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dall’Italian Exhibition Group. Nella motivazione si sottolinea l'impegno della città per la pianificazione di “itinerari di interconnessione dei percorsi ciclabili esistenti e la definizione di nuovi itinerari in ambito urbano e verso le borgate marinare".

Il premio è stato ritirato dall’Architetto Leonarda Silvana Chirco, funzionaria dell’ufficio Mobilità urbana, che ha lavorato alla redazione del piano.

"La consegna del premio alla città di Palermo è motivo di orgoglio e rappresenta il segno del cambiamento che sta vivendo la città - dicono il sindaco, Leoluca Orlando e l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania - In questi ultimi anni abbiamo lavorato per cambiare abitudini e stili di vita, destinando sempre di più spazi urbani all'uso esclusivo delle biciclette. Siamo molto contenti che il lavoro fatto dai tecnici dell’amministrazione comunale abbia ottenuto un prestigioso riconoscimento e siamo ulteriormente stimolati a proseguire nell’individuazione di risorse necessarie alla realizzazione di tutte le piste ciclabili individuate nel piano".

