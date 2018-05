Il futuro è verde: il 17 e 18 ottobre torna a Palermo No Smog Mobility

“Il futuro è verde” e con questa premessa tornerà a Palermo “No Smog Mobility”, l’unica manifestazione dedicata alla mobilità sostenibile del meridione d’Italia, in programma mercoledì 17 e giovedì 18 ottobre 2018. Per l’ottava edizione, gli organizzatori Gaspare Borsellino e Dario Pennica (rispettivamente direttore dell’Agenzia di Stampa Italpress e direttore del mensile Sicilia Motori), hanno previsto due giorni di forum e tavole rotonde, con i massimi esperti del settore, per approfondire i diversi temi legati al rispetto dell’ambiente e alle esigenze sempre più attuali di mobilità individuale e collettiva, pubblica e privata, e per il trasporto di merci e persone.

Mercoledì 17 ottobre la giornata sarà dedicata alla consegna dei Green Prix 2018, i premi per le migliori idee e soluzioni eco sostenibili nel mondo delle auto. Alle case automobilistiche, la giuria consegnerà degli alberi che andranno ad infoltire i 90 già piantati, nelle precedenti edizioni, nel “Bosco di No Smog Mobility” della cittadella universitaria. Un contributo concreto della manifestazione alla città di Palermo, ancora fanalino di coda nella classifica delle città più verdi d’Italia.

Idee a confronto invece, giovedì 18 ottobre per il consueto appuntamento al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi (Viale delle Scienze). Durante la giornata, consulenti, professori, istituzioni e rappresentati del mondo dell’auto si confronteranno sullo stato di salute della mobilità alternativa, sulle ultime innovazioni tecnologiche, sulla sicurezza, e sarà possibile visionare e provare alcuni dei più moderni ed ecologici veicoli fra quelli in commercio, oltre a qualche anteprima nazionale.