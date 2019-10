Auto e moto bandite da piazza Indipendenza: il piano di Regione e Comune

Verso l'isola pedonale in piazza Indipendenza. Ad annunciare la volontà della giunta Musumeci di rendere l'area off limit ad auto e moto, nel corso del No smog Mobility ieri, è stato l'assessore regionale al Territorio e Ambiente Toto Cordaro. Un'idea a quanto pare condivisa anche dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Orlando.

"Non esiste - ha detto Cordaro - alcuna città europea con un palazzo istituzionale con auto e motorini che scorrazzano a fianco. L’area di Palazzo d’Orleans dovrà essere pedonale. Stiamo lavorando col Comune - ha continuato l'assessore - per trovare la giusta soluzione. L’assessore Catania non lo ha voluto dire, ma lo anticipo io".

Ancora da definire sia i tempi che la viabilità alternativa che dovrà seguire il traffico una volta chiusa la piazza. Certa invece l'intenzione di entrambe le amministrazioni di andare avanti con le pedonalizzazioni.