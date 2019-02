Anche Ustica è plastic free: al bando contenitori e stoviglie usa e getta

Si allunga sempre più in Sicilia l'elenco dei Comuni plastic free che hanno messo al bando contenitori e stoviglie usa e getta di plastica. Anche il sindaco di Ustica, Salvatore Militello, ha firmato l'ordinanza sindacale che ne vieta sia l'utilizzo che la vendita. "Piatti, posate, bicchieri, vassoi, cannucce, paline per il caffè o il gelato - si legge nel testo dell'ordinanza - hanno conseguenze ambientali con un impatto nocivo sia per quanto riguarda la produzione di rifiuti sia per lo smaltimento. La sostituzione della plastica con materiali biodegradabili, al contrario, permette di ridurre notevolmente l'impatto ambientale".

Le nuove regole entreranno in vigore dal 30 maggio e saranno valide per i residenti, i proprietari di case nell'isola, le attività commerciali (ristoratori, supermercati, bar e ambulanti) e i turisti. Previste multe per i trasgressori da 25 a 500 euro. Per gli esercenti recidivi, è prevista la sospensione dell'attività commerciale di vendita, da 1 a 7 giorni lavorativi sino alla revoca della licenza di vendita se il divieto dovesse ripetersi oltre misura. Sarà la polizia municipale a far rispettare l'ordinanza. Poco meno di due mesi era stato il Comune di Capaci a fare la stessa scelta. "Una piccola rivoluzione necessaria", per il primo cittadino Pietro Puccio.