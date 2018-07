Boom di differenziata a Terrasini, il Comune premia i residenti: sacchetti gratis per tutti

Da ieri per i residenti di Terrasini i sacchetti biodegradabili per la raccolta dei rifiuti organici sono gratis. L'amministrazione ha avviato la distribuzione dopo il boom della differenziata nel mese di giugno: toccata quota + 75%.

"Un dato - commenta il sindaco Giosuè Maniaci - storico. Dall’inizio dell’anno è stato un crescendo, mese dopo mese, dal 52% di gennaio al picco di giugno. Tutto ciò è stato possibile anche grazie ai continui controlli, all’opera di sensibilizzazione, svolta anche nelle scuole, alla distribuzione dei calendari della differenziata mese per mese e all’indicazione costante di evitare assolutamente l’uso di sacchi neri per il conferimento dei rifiuti".

Con la riduzione dei costi determinata dall’aumento della differenziata, l’amministrazione ha programmato l’acquisto e la distribuzione ai cittadini dei sacchetti per l’organico. Per chi volesse ritirarli è possibile farlo tutti i giorni (escluso sabato e domenica), dalle 9 alle 12 presso l’ex Antiquarium in piazza Falcone e Borsellino. I residenti, muniti di carta di identità e codice fiscale, potranno ritirare un kit di 40 sacchetti biodegradabili. "Inoltre - continua il sindaco- sono state acquistate nuove magliette per tutti gli operatori ecologici del cantiere. Il prossimo obiettivo sarà quello di poter fornire ad ogni famiglia terrasinese quattro contenitori per la raccolta differenziata".

