Supermercati amici dell’ambiente: parte la raccolta dei tappi di plastica

Gli Ard Discount di Palermo e il supermercato Eurospar di via Eugenio l’Emiro, della società Alioto Spa, hanno aderito a un'iniziativa di beneficienza promossa dall''associazione di volontariato “Luce nelle mani” che incentiva la raccolta di tappi di plastica per aiutare le famiglie che versano in gravi condizioni economiche. E’ un progetto che contribuisce nel tempo a creare una nuova sensibilità verso il riciclo della plastica e in particolare dei tappi delle bottiglie di plastica come quelle per l'acqua, il latte, i detersivi, i succhi di frutta o gli involucri delle sorprese degli ovetti di cioccolato.

L'idea parte con la volontà di sostenere le associazioni e le scuole attraverso la consegna di tappi di plastica da riciclo e con il duplice ritorno di salvaguardare l'ambiente e dare sostegno alle famiglie indigenti presenti sul territorio palermitano. Il progetto dell’associazione iniziato da qualche mese è quello di coinvolgere le scuole e le famiglie su tutto il territorio palermitano e dare vita a una vera catena ecologica, un nuovo modo di vivere e pensare l'ambiente. All’interno di tutti gli Ard discount di Palermo sarà possibile riporre i tappi negli appositi boccioni posizionati all’interno del punto vendita il cui ricavato della vendita dei tappi all’azienda di smaltimento sarà devoluto alle famiglie indigenti.