Raccolta rifiuti, a Bagheria parte l'ecobus: servizio navetta a supporto del porta a porta

Da domani a Bagheria parte l'ecobus, un servizio navetta che permetterà ai cittadini di conferire in via sperimentale organico, carta e cartone, plastica e vetro e metalli. Il servizio aggiuntivo, a supporto della raccolta porta a porta, sarà attivo ogni sabato mattina e funziona come un vero e proprio autobus con 36 fermate da 50 minuti, a orari prestabiliti, studiato per garantire un servizio capillare in tutto il territorio.

La lista delle vie interessate e gli orari

A dare l’annuncio, ieri nel corso di un video-messaggio, il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque: "Il cittadino, qualora abbia dei rifiuti differenziati in più da smaltire e non voglia attendere il prossimo giorno di conferimento del porta a porta, potrà consegnare il sacchetto con il suo rifiuto differenziato all’operatore presso l’apposita fermata più vicina a casa sua". Il sindaco annuncia anche novità imminenti alla raccolta differenziata: "Il servizio ecobus verrà calibrato, in questa fase di sperimentazione, e dopo riscontri sul campo si partirà con il nuovo calendario del porta a porta. L’intento è quello di ridurre al minimo l’indifferenziato, che verrà raccolto ogni 15 giorni, alternando una settimana vetro e metalli ed una settimana rifiuto residuo non ulteriormente differenziabile".

A causa dell'impossibilità di conferire i rifiuti solidi urbani presso l’impianto Tmb di Ecoambiente a Bellolampo, il Comune comunica che questa sera, venerdì 7 settembre, non va esposta l'indifferenziata perché la discarica è in emergenza.