Differenziata, nel 2017 boom della raccolta del vetro: in Sicilia +57%

Il 2017 è stato un anno con risultati importanti nel campo della raccolta differenziata del vetro per la Sicilia: l'Isola segna un +57% ed è la Regione del Meridione ad aver avuto l'incremento maggiore. A fornire i dati è di CoReVe – Consorzio Recupero Vetro. La raccolta, a livello nazionale, è cresciuta dell’8,3% rispetto al 2016, attestandosi a circa 2 milioni di tonnellate e il riciclo del vetro del 4%. Il merito è soprattutto del Sud che registra la performance migliore, come già successo nel 2016. Il Mezzogiorno ha ottenuto un incremento a due cifre (+13,8%), seguito dal Centro (+8,9%), mentre al Nord, dove la raccolta è ormai consolidata, si è registrato comunque un buon +5,9%.

Per quanto riguarda invece la resa pro capite, nel 2017 questa si è attestata a 33,3 kg per abitante a livello nazionale, in aumento rispetto ai 30,7 kg/ab del 2016. Il Nord si è confermato al primo posto con 41,7 kg/ab, seguito dal Centro con 30,1 kg/ab. Al Sud invece il valore medio di 24kg/ab è frutto dei risultati superiori registrati in quasi tutte le Regioni, soprattutto Sardegna (42 kg/ab), Abruzzo (32,5 kg/ab) e Campania (27,5kg/ab), che hanno compensato quello della Sicilia (12,5 kg/ab),in crescita anche quest’anno rispetto al precedente, ma ancora molto al di sotto della media nazionale.

“E’ stato - ha dichiarato Franco Grisan, presidente del CoReVe - un anno straordinario. L’eccezionale aumento dell’8,3% della raccolta degli imballaggi in vetro, che ha permesso di superare i 2 milioni di tonnellate, è dovuto ad aumenti rilevanti in tutte le macro-aree, conseguenti a elevati consumi di bevande durante l’estate molto calda e ad un aumento della presenza turistica fuori dal comune. A ciò si è aggiunto l’incremento strutturale della raccolta nelle regioni in ritardo del Sud. Infatti il meridione sta riuscendo, anche grazie al lavoro svolto dal consorzio con le amministrazioni locali, a recuperare velocemente la distanza con le altre Regioni”.