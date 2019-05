"Plastic free", M5S dona 900 borracce agli studenti di Cruillas

Ben 900 borracce sono state consegnate stamani agli alunni dell'Istituto comprensivo “Cruillas” di Palermo, nell’ambito della campagna ‘Stop Single Use Plastic’ di MareVivo sposata dal comitato educativo della VI circoscrizione e dal Movimento 5 Stelle all’Ars che ha aderito con la propria campagna ‘Plastic Free’, attraverso la donazione di borracce in alluminio acquistate grazie alla restituzione dei propri stipendi da parlamentari. Come anticipato le scorse ore, i giovani studenti dei plessi Rosmini, Vitali, Salerno e Mendelssohn hanno ricevuto dalle mani dei propri dirigenti scolastici e insegnanti oltre che da quelle dei portavoce M5S Giampiero Trizzino, Stefania Campo, Salvatore Siragusa, Concetta Amella, Daniela Tumbarello e dei volontari dell’associazione MareVivo, nel corso di una vera e propria festa dove gli studenti hanno intonato canti e presentato un'installazione artistica aventi come tema la tutela del mare.

“L’iniziativa portata avanti insieme alla consigliera Daniela Tumbarello della VI Circoscrizione e all'Associazione Marevivo - spiega il deputato regionale Giampiero Trizzino - si sviluppa in un quartiere di Palermo dove ancora non si fa la raccolta differenziata. La campagna sulla sensibilizzazione al non utilizzo dei prodotti monouso ha preso avvio dalla proposta di legge ‘Plastic-Free’ targata M5S, che qualche settimana fa è stata approvata all'unanimità dalla commissione Ambiente del Parlamento regionale e che dopo il voto in Aula garantirà alla Sicilia il titolo di prima regione d'Italia libera dalla plastica monouso”.

“Sono felice della buona riuscita del progetto realizzato con l'Istituto Comprensivo Statale Cruillas - spiega la consigliera M5S della VI circoscrizione Daniela Tumbarello - il nostro è un investimento sulle nuove generazioni affinché imparino sin da piccoli a proteggere e a rispettare l'ambiente e ad incidere con le best practices per ridurre i danni prodotti dalle generazioni che li hanno preceduti”.

“Quella odierna - spiega il dirigente scolastico dell’istituto Cruillas Sergio Picciurro - è una giornata importantissima dal punto di vista dell’educazione e della coscienza al rispetto ambientale per i nostri studenti. Non posso che ringraziare gli organizzatori dell’iniziativa ma un riconoscimento speciale lo merita il nostro corpo docente che opera ogni giorno per la divulgazione ai nostri giovani cittadini dei temi del rispetto ambientale”.