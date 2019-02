Contenitori e stoviglie in plastica vietati anche a Santa Flavia: il sindaco firma l'ordinanza

Si allunga la lista dei Comuni del Palermitano che hanno messo al bando la plastica: dopo Capaci e Ustica anche Santa Flavia è plastic free. Con un'ordinanza firmata il 5 febbraio, il sindaco Salvatore Sanfilippo ha vietato la vendita e l'uso di sacchetti da asporto monouso, di contenitori e stoviglie in plastica o in materiale non biodegradabile.

L'ordinanza entrerà in vigore da domani. Bar, ristoranti, paninerie, pizzerie, rosticcerie e attività similari potranno distribuire ai clienti solo posate, piatti e bicchieri e cannucce in materiale biodegradabile e compostabile. Per i primi 60 giorni, dal decorrere dell'ordinanza, però sarà consentito agli esercenti lo smaltimento deila plastica in stock. Vale lo stesso per gli alimentari. Plastica vietata anche durante le feste pubbliche e le sagre.

Sarà la polizia municipale a controllare che l'ordinanza venga rispettata. Previste multe da 25 a 500 euro euro per chi violerà il divieto. Dopo la terza violazione, per gli esercizi commerciali scatterà la sospensione dell'attività da uno a tre giorni.