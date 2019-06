Gangi, a maggio la differenziata sale al 55 per cento: "Al lavoro per realizzare un Ccr"

Gangi sempre più riciclone. Nel mese di maggio, la raccolta differenziata del Comune è salita al 55 per cento. "Una percentuale - spiega l'amministrazione - che potrebbe aumentare nelle prossime settimane portando il Comune madonita tra i più ricicloni del comprensorio, questo grazie al miglioramento delle pratiche di raccolta differenziata e alla disponibilità e consapevolezza degli utenti".

Con un intervento lampo sono state migliorate le piazzole di raccolta provvisorie di contrada Acquanuova e Piano Spedale, piazzole al servizio di quelle famiglie che ad oggi non sono state raggiunte dal servizio di raccolta porta a porta. L’Amministrazione comunale, inoltre, sta seguendo con attenzione l’iter per la realizzazione di un centro comunale di raccolta (Ccr) che consentirà di avere un unico luogo di raccolta in tutto il territorio comunale, mentre si stanno predisponendo gli elaborati per la partecipazione al bando della Regione Siciliana che prevede la realizzazione di due compostiere di comunità da collocare in centri nevralgici dell’abitato che consentiranno una gestione ancora più efficiente ed efficace della raccolta dell’umido.

“Un grazie va ai nostri cittadini che ogni giorno acquisiscono maggiore consapevolezza sul fatto che la raccolta differenziata è essenziale se vogliamo salvaguardare il nostro ambiente - dice il sindaco Francesco Migliazzo - e un altro grazie va alla società Ama per la collaborazione che sta offrendo a tutti i Comuni del comprensorio, un invito invece lo rivolgiamo a quanti ancora hanno difficoltà o tentennano nel differenziare i rifiuti auspichiamo che presto seguano le buone pratiche di conferimento dei rifiuti anche perché nei prossimi giorni saranno aumentati i controlli da parte degli organi preposti”.