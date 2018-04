Differenziata, Terrasini tra i comuni virtuosi: "Porteremo in consiglio gli sconti sulla Tari"

Il Comune di Terrasini virtuso nell'ambito della raccolta differenziata. "Il commissario straordinario della Srr, Natale Tubbiolo, ci informa - afferma il vice sindaco con delega all'igiene ambientale, Angelo Cinà - che rientriamo tra i Comuni da premiare per aver raggiunto risultati importanti sulla raccolta differenziata".

La premiazione si terrà a Catania il 12 aprile alle 10,30 nella Sala Convegni del centro fieristico le Ciminiere, alla presenza del presidente della Regione, Nello Musumeci, e dell'assessore regionale all'Energia, Alberto Pierobon.

"Un risultato - continua Cinà - che ci sprona a portare avanti gli sforzi fatti. A marzo, come a febbraio, abbiamo superato il 60% di differenziata e per questo stiamo già pensando a portare in commissione consiliare l'introduzione della scontistica da introdurre nel regolamento Tari per chi differenzia di più".