Compostiere per uso domestico gratis a Corleone, detrazione del 10% sulla Tari per chi le usa

Compostiera per uso domestico gratis per i residenti di Corleone e detrazione del 10% sulla Tari (la tassa sui rifiuti solidi urbani) per chi la usa. A ricordare ai corleonesi la possibilità di prenderne una da 310 litri di capienza in comodato d’uso gratuito è l’assessore all’Ambiente Luca Gazzara: "Basta scaricare la domanda dal sito del Comune. Inoltre - conclude - presso i magazzini comunali sono in giacenza alcune compostiere in attesa di essere ritirate da chi aveva già presentato l’istanza".