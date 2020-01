Campofelice di Roccella è green, impianti solari termici gratis col "Patto dei Sindaci"

Impianti solari termici gratuiti a Campofelice di Roccella grazie al “Patto dei Sindaci per il clima e l'energia sostenibile", iniziativa promossa dalla Commissione Europea per coinvolgere le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale.

Nel quadro delle azioni finalizzate a ridurre le emissioni di gas serra, infatti, è stato pubblicato un avviso per la selezione di operatori economici del settore Energie rinnovabili e del Risparmio energetico, Energy service company ESCo, con cui sviluppare una convenzione per la fornitura, senza costi, ai proprietari e ai conduttori di immobili ricadenti nel territorio comunale, di impianto solare termico con capacità di fornitura 300/400 litri di acqua calda giornalieri a scopo sanitario.

L’iniziativa sarà possibile grazie agli incentivi statali "Conto termico" 2.0, attraverso la Esco individuata a seguito di manifestazione di interesse (scadenza 17/02/2020) senza alcun costo a carico del bilancio comunale.

“L’obiettivo è quello di contribuire a diminuire le emissioni di CO2 con un notevole vantaggio per l‘ambiente, incentivando gli utenti a dotarsi di una tecnologia che permetta di ridurre i consumi energetici per la produzione di acqua calda sanitaria e ridurre notevolmente gli importi da pagare in bolletta - dice il sindaco di Campofelice di Roccella, Michela Taravella - . Così facendo il cittadino avrà, a costo zero, un impianto solare termico con capacità di 300/400 litri a scopo sanitario, col solo onere dell’installazione e conseguente risparmio sui costi complessivi. Ringrazio la responsabile dell'area tecnica ambientale, Elisa Costanzo per aver avviato e seguito sul piano tecnico e procedurale questa iniziativa, che segna un importante risultato nelle politiche di tutela dell'ambiente e di riduzione dei consumi, portate avanto dalla nostra amministrazione".

Dopo la stipula della convenzione, sarà possibile, per i cittadini interessati, presentare istanza presso gli uffici comunali e, ad istruttoria completata, accedere all’agevolazione.