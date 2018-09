Buoni sconto in cambio di rifiuti, in arrivo a Balestrate quattro eco-compattatori

Buoni sconto, utilizzabili nelle attività convenzionate, in cambio di rifiuti. Il "baratto green" presto sarà una realtà a Balestrate dove è stata firmata la convenzione fra il Comune e la Mediterranea Demolizioni per l’installazione di quattro eco-compattatori per la raccolta differenziata di bottiglie, flaconi, lattine e barattoli.

"Ogni 'pezzo' conferito - spiegano dal Comune - avrà un valore di 10 centesimi di euro per i primi mesi di attività del servizio, poi passerà a cinque centesimi. Inoltre sarà attiva una campagna promozionale che regalerà dei buoni-vacanze per chi conferirà le maggiori quantità di prodotto differenziato. Un altro passo avanti per agevolare i cittadini che differenziano, sempre maggiori servizi per i Balestratesi e per i nostri turisti".