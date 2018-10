Buoni spesa in cambio di plastica, carta e vetro: raccolta una tonnellata di rifiuti 

Raccolta oltre una tonnellata di rifiuti nel corso dell’iniziativa “100 Piazze per differenziare”, promossa da Legambiente - in collaborazione con la Coldiretti, la Srr Palermo area metropolitana e la Rap - al Foro Italico ieri. I tanti palermitani che si sono recati presso la stazione ecologica temporanea, oltre a consegnare plastica, lattine, carta e , hanno avuto l’opportunità di toccare con mano, in tempo reale, la convenienza della raccolta differenziata. In cambio dei rifiuti differenziati, infatti, hanno ottenuto dei buoni spesa che hanno potuto spendere nelle aziende del mercato di Coldiretti presenti sul pisto.

“La tappa di ieri – dichiara Maria Zammito, presidente del Circolo Legambiente Palermo, ha visto una straordinaria partecipazione. Questo per noi è un segnale importante perchè significa che i cittadini vogliono la differenziata anche di qualità, purché il Comune organizzi bene la raccolta. In molti ieri ci hanno segnalato diverse criticità sulla raccolta differenziata, serve la volontà politica per risolvere i problemi e farla funzionare. Non si può perdere ancora altro tempo prezioso, bisogna estendere la raccolta in tutta la città. Come anche è stato dimostrato, un sistema di premialità, farebbe dei cittadini dei buoni alleati”.

L’attività rientra nell’ambito del progetto “Sicilia munnizza free”, avviato nella primavera scorsa su tutto il territorio regionale, grazie al contributo del Conai, partner principale, ed al patrocinio della Regione Siciliana, nonché al sostegno di numerose aziende del settore.