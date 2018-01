Bagheria, il Centro di raccolta dei rifiuti torna attivo (per i commercianti)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Da domani torna attivo, per le attività commerciali, il centro di raccolta comunale in contrada Incorvina, a Bagheria, nell'attesa che venga realizzato il nuovo Ccr in via San Giovanni Bosco. Le attività commerciali potranno dunque recarsi presso il Ccr, ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 12, e depositare le loro frazioni differenziate.

Intanto l’amministrazione comunale ricorda che stasera vanno esposte solo le frazioni di rifiuti non ulteriormente differenziabili, ad esempio pannolini ed assorbenti, mozziconi di sigarette, polveri di aspirapolvere, cocci di ceramica e porcellana, carta plastificata ed oleata, CD, DVD, penne, cosmetici, tubetti di dentifricio, giocattoli, rasoi usa e getta, oggetti in legno verniciato, stracci sporchi. I rifiuti devono essere all'interno di sacchetti trasparenti. L’amministrazione ribadisce che non verrà raccolto altro.

"Pensiamo che i cittadini abbiano imparato cosa significa non differenziabile – sottolinea il sindaco Patrizio Cinque - Anche volendo raccogliere la frazione scorrettamente conferita ricordiamo che l'impianto di Eco-ambiente nella discarica di Bellolampo verrà riaperto lunedì dalle 13 quindi la raccolta inizierà in mattinata. Vi preghiamo di seguire le indicazioni e di differenziare il più possibile per portare meno rifiuti in discarica» conclude il sindaco ringraziando i cittadini per la collaborazione".