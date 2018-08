La Regione punta sul risparmio energetico: bando da 37 milioni per le imprese

Trentasette milioni di euro per ridurre i consumi energetici delle aziende siciliane. La Regione punta sul risparmio e stanzia contributi per le micro, piccole, medie e grandi imprese affinchè ammodernino l’intero processo produttivo introducendo fonti energetiche rinnovabili. Il bando, predisposto dal dipartimento dell'Energia, è già pubblicato sul sito istituzionale dell'assessorato.

"Tali interventi - afferma il presidente Nello Musumeci - permetteranno alle nostre aziende di ammodernare i propri cicli produttivi, mettendosi al passo con i tempi e riducendo così il gap energetico che le separa da altre realtà presenti sul territorio nazionale. In questo momento di grande difficoltà economica, attivare queste risorse assume un’importanza strategica non solo per le nostre imprese, ma anche e soprattutto per la tutela dell’ambiente".