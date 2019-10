Lingua e cucina per la Winter School di Unipa, ecco come gli stranieri imparano l'italiano

E' fissato al 10 febbraio l'inizio della Winter School 2020. Una proposta didattica promossa dall'Università di Palermo che anche l'anno scorso ha fatto registrare il tutto esaurito. Pure quest'anno l'italiano sarà insegnato e appreso anche con l'apporto dell'immersione linguistica nel territorio e nalle cultura. Infatti, sono previste escursioni didattiche e laboratori speciali pomeridiani (italiano e cucina e italiano e teatro).

Un corso ha la durata di 40 ore, dal lunedì al venerdì per due settimane. Le lezioni si svolgeranno al mattino dalle ore 9.30 alle ore 13.30. Oltre alla didattica in aula (con corsi di lingua intensivi), condotta con le più innovative e moderne tecniche, ci saranno anche laboratori pomeridiani di Italiano & Cucina e di Italiano & Teatro. I laboratori saranno attivati con almeno 5 iscritti

I tutor

Giovani tutor dell'Università di Palermo accompagneranno gli studenti per tutta la durata dei corsi, anche nelle ore extra-didattiche. Grazie a loro gli studenti potranno sperimentare una immersione totale nella lingua italiana e scoprire Palermo con gli occhi di chi ci vive. Le attività extradidattiche fanno parte del programma dei corsi interisivi di lingua, e quindi lo studente non dovrà pagare nulla in più

Date dei corsi intensivi di lingua e cultura italiana

Primo modulo

10 - 21 febbraio 2020 (2 settimane / 40 ore / 9.30 - 13.30)

Secondo modulo

24 febbraio - 6 marzo 2020 (2 settimane / 40 ore / 9.30 - 13.30)

Costi