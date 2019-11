Università di Palermo, corsi di formazione per gli alti funzionari del governo vietnamita

Martedì 26 novembre, a partire dalle 9.30, nella Sala Carapezza del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61 a Palermo) prenderà il via la prima edizione del “Training Program for Vietnamese Pubblic Officials and Civil Servants”, il ciclo di incontri per la formazione e l'aggiornamento di alti dirigenti e funzionari del Governo vietnamita, organizzato dall’Università degli Studi di Palermo nell’ambito dell’accordo quadro stipulato dall’Ateneo con il Ministero degli Interni del Governo del Vietnam.

UniPa è il primo e unico Ateneo in Europa a fornire questo servizio, in precedenza realizzato solo dalla National University of Singapore. Gli incontri saranno introdotti dai saluti istituzionali del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari, del Coordinatore del Corso in International Relations, prof. Salvatore Casabona, del Responsabile Internazionalizzazione Sicindustria, dott. Nino Salerno e dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Attività produttive, dott. Carmelo Frittitta.

Il programma proseguirà mercoledì 27 novembre dalle 9.30 nella Sala Carapezza dello Steri e venerdì 29 novembre dalle 10.30 al Palazzo Senatorio del Comune di Roma. Per maggiori info è possibile consultare il sito di UniPa.