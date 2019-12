Università, 25 posti per il master di II livello in Neurologia Neonatale

Il dipartimento di Scienze per la promozione della salute e materno infantile, di medicina interna e specialistica di eccellenza “G.D’Alessandro” dell’Università ha attivato un nuovo percorso formativo per i medici che desiderano approfondire le tematiche neurologiche in ambito pediatrico: si tratta del "Master in Neurologia Neonatale" coordinato da Ettore Piro. Il comitato scientifico è composto da alcuni fra i più importanti esponenti del settore in Sicilia: Giovanni Corsello, Raffaele Falsaperla, Mario Giuffrè, Salvatore Mangano, Maria Piccione, Ettore Piro e Martino Ruggieri. Il master di II livello, organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania sotto l’egida scientifica della Società Italiana di Pediatria e della Società di Neurologia Pediatrica, ha durata annuale ed è rivolto ai medici che voglio approfondire le tematiche per ottimizzare la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie neurologiche neonatali. Sono previste, per un totale di 60 cfu, 1500 ore di attività suddivise nel calendario didattico con lezioni nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato per 8 ore giornaliere (a esclusione del mese di agosto). La partecipazione al master consente, inoltre, l’esonero dall’obbligo dei crediti Ecm per tutto il periodo di formazione. Il percorso prevede, inoltre, attività di work experience che si svolgeranno presso il Policlinico Giaccone e il Policlinico – Vittorio Emanuele di Catania.

I posti disponibili sono 25 e l’accesso al master è vincolato a una procedura di selezione con valutazione dei curricula (è richiesta anche la conoscenza della lingua inglese). Per accedere alla selezione basta registrarsi sul portale dell’Università di Palermo, entro il 10 gennaio 2020, con le modalità indicate nel bando e sul sito https://www.masterneurologianeonatale.it/. Per ulteriori informazioni è possibile anche scrivere una email a info@masterneurologianeonatale.it o visitare la pagina Facebook dedicata.