Università, torna assistest: il corso di preparazione gratuito per i test d'ammissione

Anche quest’anno riparte Assistest, il corso di preparazione completamente gratuito, organizzato da Vivere Ateneo, l’Associazione Studentesca dell’Università degli Studi di Palermo. Visti il successo ed i risultati ottenuti negli anni passati, il corso giunge alla sua IX Edizione, con tutto l’entusiasmo e la costanza che contraddistinguono gli studenti che si cimentano in questa iniziativa. Assistest nasce per gli studenti diplomati che dovranno sostenere il Test d’Accesso ai Corsi di Laurea a numero chiuso, ma è altresì indicato per gli studenti degli anni precedenti al quinto anno e per tutti i futuri iscritti ai corsi a numero aperto che avranno modo di interfacciarsi con il mondo universitario assistendo alle lezioni ed implementando le proprie conoscenze preliminari per sostenere il test d’ammissione o i test OFA (obblighi formativi aggiuntivi).

Al momento dell’iscrizione, per garantire la buona riuscita della preparazione, i partecipanti avranno la possibilità di specificare la preferenza per una delle aree in cui è suddiviso il corso, ovvero: • Area Biomedico-Politecnica-Scientifica, per accedere a Corsi di Laurea come Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie (es. Infermieristica, Ostetricia, Logopedia, Fisioterapia ecc.), Odontoiatria e Protesi Dentaria, Ingegneria, Architettura, Economia ed Amministrazione Aziendale, Economia e Finanza, Scienze di Base e Applicate (es. Scienze Biologiche, Chimica, Matematica, Fisica, Informatica, Farmacia, CTF, Ottica e Optometria ecc.) Agraria e Scienze Motorie. • Area Umanistica, per preparare gli studenti al test di Scienze della Formazione Primaria, Scienze dell’Educazione, Educazione di Comunità, Scienze e Tecniche Psicologiche, Servizio Sociale, Scienze delle Comunicazioni, Lettere, Lingue, D.A.M.S, Studi Storici e Filosofici, Beni Culturali e Scienze Politiche. • Area Giuridica, per supportare gli studenti ed introdurli al modus vivendi che si svolge tra le colonne dell’atrio di Giurisprudenza. Il Corso si svolge in un periodo che va dalla seconda metà di luglio alla fine di agosto.

Le lezioni - tenute da studenti universitari o neolaureati che hanno precedentemente affrontato i test - hanno come obiettivo cardine non solo l’indirizzamento consapevole e strategico degli studenti verso uno svolgimento fluido della prova d’accesso, ma anche quello di sostenere il loro coinvolgimento concreto all’interno delle mura universitarie incentivando anche la socializzazione con i potenziali futuri colleghi. I servizi offerti sono molteplici: lezioni frontali, esercitazioni, materiale didattico digitale, simulazioni sulla falsa riga delle prove ministeriali e costante supporto online attraverso la pagina Facebook “Assistest”, in cui gli studenti possono chiedere delucidazioni sugli argomenti trattati, interagendo con i tutor in qualsiasi momento della giornata. Oltre ai servizi tecnici sopra citati, durante il corso delle lezioni sarà illustrato il modo in cui approcciarsi e sostenere il test, in quanto il suo superamento non dipende solo dalle conoscenze acquisite, ma anche dalla concentrazione e dalle strategie applicative utili a distinguere le risposte esatte dagli eventuali distrattori! In più, vista l’abolizione del numero chiuso in alcuni Corsi di Laurea, Assistest offre supporto anche agli studenti che intendono iscriversi ad un Corso ad Accesso Libero, che prevede lo svolgimento di un test OFA per l’attribuzione di debiti formativi da assolvere entro il primo Anno Accademico in modo da scongiurare i il rischio di non poter svolgere esami al secondo anno accademico.

"Scambio di esperienze, supporto costante, orientamento, preparazione, proiezione al futuro sono le parole chiave del nostro corso – dichiara Giuseppe Liotta, Presidente dell’Associazione Studentesca Vivere Ateneo - che non si ferma soltanto alla didattica ma dà altrettanta importanza ai rapporti interpersonali e di fiducia; ed è l’ottica di spirito di solidarietà tra colleghi che ci spinge ogni anno ad organizzare il corso, cercando di porci come punti di riferimento a tutti gli effetti per le future matricole». Le iscrizioni saranno aperte fino ad esaurimento posti ed è possibile trovare tutte le informazioni utili sul sito vivereateneo.it/assistest2019 o visitando le pagine Facebook “Vivere Ateneo” ed “Assistest”.