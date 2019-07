Università, proclamati i primi 16 laureati del corso in Ingegneria biomedica

Sono stati proclamati i primi sedici dottori in Ingegneria Biomedica. Il primo ciclo del corso di studio, ad accesso programmato, è stato avviato dall'Università nell’anno accademico 2016/2017 e ha come obiettivo specifico la formazione di ingegneri biomedici con competenze di natura tecnico-biologica, fornite grazie all'integrazione di conoscenze di ingegneria industriale, dell'informazione e di natura medico-biologica.

L’ingegnere biomedico, specializzandosi in biomateriali per la medicina, vede tra i suoi sbocchi professionali attività di progettazione e valutazione di utilizzo di biomateriali idonei da impiegare per lo sviluppo di biosensori, di nuove protesi ed organi artificiali, di dispositivi per uso biomedicale, farmacologico e di supporto-ausilio per disabili con particolare attenzione allo studio delle relazioni esistenti tra la lavorazione dei materiali, la struttura e le proprietà degli stessi. La figura professionale è polivalente e in grado di inserirsi proficuamente nel mondo delle professioni di ambito biomedico sia nell’esercizio della libera professione, che in industrie, strutture ospedaliere, sanitarie, laboratori clinici specializzati e in centri di ricerca e/o università.

Dall’anno accademico 2019/2020 saranno attivi due corsi di laurea triennale in Ingegneria biomedica, entrambi a numero chiuso, uno nella sede di Palermo e un altro nel polo territoriale di Caltanissetta (180 posti disponibili per ciascuna sede), e un corso di laurea magistrale ad accesso libero in Ingegneria biomedica (LM 21).





