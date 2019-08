Archiviato il diploma si vola all'Università, come registrarsi al portale studenti di Unipa

Per diventare uno studente o una studentessa dell'Università degli Studi di Palermo, che tra le matricole per far prima si chiama "Unipa", si deve fare un passo semplice ma fondamentale: registrarsi al portale degli studenti.

Cosa serve per registrarsi

Un documento di riconoscimento valido e il codice fiscale L'indicatore ISEE del nucleo familiare (servirà anche a pagare meno tasse) Un indirizzo e-mail e un numero di telefono (preferibilmente il numero di cellulare) attivi Una fototessera formato jpg di 420x480 pixel, con una dimensione inferiore ai 200KB. (Unipa mette a disposizione un programma - da scaricare - che permette di ritagliarla)

Come navigare all'interno del Portale Studenti

Dopo esserti registrato dalla pagina di registrazione potrai accedere al tuo spazio utente direttamente dal link "Accedi al portale" da dove, cliccando su "Pratiche studente", potrai iscriverti all'eventuale "Test di accesso" e successivamente immatricolarti a un "Corso di studi" e accedere a tutti i servizi online che ti saranno utili per intraprendere il tuo percorso universitario.