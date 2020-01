Scuola di cinema Piano Focale all'Università, borsa di studio per un corso di sceneggiatura

La scuola di cinema Piano Focale – Eikona Film assegna una borsa di studio a totale copertura della retta di frequenza per un corso di sceneggiatura. La durata è di quattro mesi due volte la settimana. Al concorso possono partecipare gli studenti di tutte le istituzioni universitarie e AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) servite dall’Ersu Palermo. Per aderire al bando bisogna compilare l’apposito form sul sito https://www.pianofocalescuola.it/borsa-di-studio-corso-sceneggiatura/ entro e non oltre il 31 gennaio 2020.

Una volta effettuata la registrazione il candidato riceverà una e-mail di convocazione per un colloquio attitudinale che si terrà presso l’Ersu in viale delle Scienze ed. 1. Il vincitore avrà due giorni di tempo per confermare la sua accettazione. Per qualunque informazione scrivere a sceneggiatura@pianofocalescuola.it