Risk management e organizzazione sanitaria, il master di secondo livello di Unipa

Iniziate le iscrizioni per la quarta edizione del master universitario annuale di II° livello in “Risk management e organizzazione sanitaria” per l’anno accademico 2019/2020 coordinata dal prof. Alberto Firenze. Il master è stato finalizzato alla formazione di figure professionali capaci di ricoprire funzioni di Risk Manager o comunque di supporto alle unità operative di rischio clinico e qualità, nonché di operare nelle aziende per la gestione del rischio o di poter coprire ruoli dirigenziali in ambito sanitario sia pubblico che privato.

La gestione del rischio clinico ed il problema della sicurezza per il paziente da anni sono al centro di un ampio dibattito che vede le organizzazioni sanitarie impegnate ad individuare strumenti per migliorare qualità e prevenzione in ambito assistenziale poiché in questi ultimi anni nel settore sanitario è stato possibile evidenziare un singolare paradosso, pur in presenza di un innegabile e tangibile progresso tecnologico della medicina nel suo complesso, si evidenzia un aumento esponenziale delle azioni giudiziarie intentate da pazienti e loro congiunti, nei confronti dei medici e delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private.

È stato calcolato che a livello nazionale, a fronte di 8 milioni di ricoveri annui, almeno 320mila pazienti riporterebbero danni, o comunque malattie conseguenti a errori o difetti organizzativi delle strutture ospedaliere. Il numero dei nuovi contenziosi annui a livello nazionale è compreso fra 10mila e 12mila, dato che sembra al momento assestato. L’analisi di questi dati ha evidenziato in maniera incontrovertibile la necessità di interventi finalizzati a studiare, identificare, comprendere, razionalizzare, gestire e ridurre il “rischio clinico”. A tale complesso di attività si attribuisce la definizione di Risk Management.

Obiettivo principale del master è stato, negli anni e nelle edizioni precedenti, quello di creare figure professionali con forte componente innovativa dal punto di vista tecnico, gestionale e manageriale, al fine di intraprendere un percorso di controllo del rischio e di crescita in aziende sanitarie e del settore health-care. Saranno inoltre evidenziate le maggiori criticità per il management e le azioni di miglioramento idonee per la gestione efficace di una sanità orientata al miglioramento continuo della qualità.

Il programma didattico

1° STEP: Lezioni frontali (di cui 40 in e-learning) e studio individuale ore 400 di Igiene e Medicina Preventiva, Economia Aziendale, Organizzazione Sanitaria e Clinical Data Management , Diritto e Medicina Legale.

2° STEP: Convegni, incontri di studio e seminari con manager di varie aziende per lo sviluppo di un progetto coadiuvato da esperti esterni in Diritto Sanitario, Economia Aziendale, Igiene e Medicina Preventiva, Medicina del Lavoro.

3° STEP: Stage (presso Aziende ospedaliere in Italia e in Europa) e work experience

4° STEP: Prova Finale: esposizione Progetto.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 13 marzo 2020. Il bando è consultabile alla pagina web dell'offerta formativa Master e Corsi di Perfezionamento dell’Università degli Studi di Palermo.