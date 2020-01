Università di Palermo, istituito master in Management delle malattie neurodegenerative

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (BiND) dell’Università di Palermo ha istituito un master di alta formazione sulla gestione di base ed avanzata delle malattie neurodegenerative.

Il master di primo livello dal titolo “Il Management delle Malattie Neurodegenerative” ha una durata annuale, si svolge presso i locali del Policlinico, ed è rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia e professioni sanitarie. Lo scopo è quello di formare figure professionali quali medici (neurologi, fisiatri, geriatri), fisioterapisti, infermieri, psicologi, logopedisti, specialisti in nutrizione che operano, o progettano di operare, in Centri esperti specialistici di diagnosi e management, in strutture di riabilitazione, neuroriabilitazione, lungo-degenza, centri diurni, Rsa, team di Assistenza domiciliare integrata (Asi) delle Asp, per i quali è richiesta una specifica formazione per la gestione delle malattie neurodegenerative a tutti i livelli.

Alla fine del percorso formativo, coloro che avranno conseguito il titolo, potranno trovare sbocco professionale nelle suddette strutture sanitarie, socio-assistenziali e riabilitative, sia pubbliche che private, nonché́ presso enti, fondazioni ed onlus che operano nell’ambito delle assistenze domiciliari, ivi incluse quelle previste dalla legge n° 38 del 2010. Le lezioni sono tenute da esperti locali ma anche nazionali ed internazionali di diversa estrazione specialistica, al fine di fornire ai discenti la formazione utile alla gestione dei pazienti in tutte le fasi della malattia, dalla diagnosi alla terapia e alla gestione delle complicanze nelle fasi avanzate.

Scadenza delle domande il 15/02/2020. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.unipa.it, alla sezione “Didattica”. Per contatti potete scrivere ai seguenti indirizzi: info.masterNDG@unipa.it vincenzo.labella@unipa.it.