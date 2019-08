Prima di iniziare l'Università, consigli (buoni) e qualche falso mito in un libro made in Palermo

Finiti gli esami di stato, le prove scritte e gli orali… e ora? Il prossimo esame per i giovani studenti palermitani che hanno appena chiuso il capitolo “scuole superiori” è quello universitario. E, se si parla di Università, la confusione regna sovrana nelle menti di chi vuole continuare gli studi. Così, due palermitani, hanno inventato il libro “Prima di iniziare l’Università”, il primo e unico manuale esistente in Italia per comprendere, scegliere e orientarsi al meglio in questo percorso.

Scritto da Nicola Guarino e Attilio Cordaro, già autori del libro-rivelazione "Come laurearsi velocemente e con voti alti" - più volte best seller Amazon di categoria -, si tratta della prima guida di orientamento scritta da ex-studenti per studenti al cui interno è racchiusa la chiave per decifrare l’Università, comprenderne appieno i meccanismi e anzi sfruttarla a proprio vantaggio per diventare una persona di successo dentro e fuori di essa.

Il libro è rivolto a tutti coloro a cui è balenata questa “folle” idea di iniziare l’Università ma non sanno se è la cosa giusta oppure no, ma anche a chi ha già scelto la facoltà ma non sa bene come funziona questo nuovo mondo, sia che si tratti di un neo-diplomato sia che si tratti, come spesso accade, di chi prosegue gli studi a 10 o 20 anni di distanza dal diploma.

Gli argomenti sviscerati tra le pagine di questo manuale pratico sono davvero tanti: dalle 7 principali differenze tra l’università e le scuole superiori che uno studente non può permettersi di ignorare, alle 7 bufale sull’università che rischiano, se non smascherate, di compromettere in modo irrimediabile l’inizio del percorso universitario di una matricola; da come scegliere la facoltà giusta, a come organizzare lo studio al meglio per le sessioni d’esame.

Sono rivelate persino 3 regole fondamentali “non scritte” sugli esami che - a detta degli autori palermitani - servono per evitare gli errori più gravi e comuni che il 99% degli studenti commette e che rischiano di rallentare fin da subito il loro percorso universitario. Insomma, un libro fitto di strategie, strumenti e consigli pratici sul mondo universitario, nato per un intento educativo non da poco.

A raccontarlo è Attilio Cordaro, uno dei due autori del libro.

“Gli studenti universitari che avevano letto il nostro primo libro, Come laurearsi velocemente e con voti alti, ci riferivano spesso questa cosa qui: 'Ma perché non insegnate le cose che dite nelle scuole superiori? Se vi avessi conosciuti prima ancora di iniziare l’Università, avrei evitato una lista infinita di errori che invece ho commesso'. Era un’idea che sinceramente ci era già balenata più volte in testa. E allora abbiamo provato a entrare nelle scuole per cercare di aiutare i ragazzi. Ma, sfortunatamente, con scarsi risultati. I presidi delle scuole superiori hanno nel 90% dei casi una chiusura mentale a qualsiasi iniziativa esterna, e in quel residuo 10% di docenti di buona volontà la burocrazia rovina tutto. Così abbiamo pensato che se non potevamo divulgare quelle informazioni tramite noi stessi e in modo diretto, lo avremmo fatto comunque in modo diretto ma tramite uno strumento. E quello strumento è il libro Prima di iniziare l’Università!”.

RIbatte Nicola Guarino, altro autore del libro: