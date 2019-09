"Salute globale", il corso di formazione dell'Università di Palermo al Policlinico

Prende il via l'11 settembre, pe tre giorni, nell’Aula Turchetti del Policlinico “Paolo Giaccone” (via del Vespro, 129) il via il corso di formazione sul tema “Salute globale” organizzato dal Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza (Promise) dell’Università di Palermo.

L’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali di Fabrizio Micari, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Carlo Picco, Direttore Generale AOUP Paolo Giaccone, Francesco Vitale, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia UniPa, Giuseppe Montalto, Professore ordinario di Medicina Interna, Toti Amato, Presidente Ordine dei Medici di Palermo, Francesco Salamone, Scuola di Formazione specifica sulla migrazione di UniPa, Vito Di Marco, Delegato Terza Missione del Dipartimento PROMISE, Giusto Picone, Coordinatore del Centro Studi sulla migrazione di UniPa.

L’iniziativa si raccorda con tutte le attività che sono state promosse e descritte dall’Università degli Studi di Palermo a partire dal convegno “Migrare. Diritti fondamentali e dignità della persona”, svoltosi nel mese di maggio, nel segno di un Ateneo che fa dell’accoglienza il suo principio fondamentale nel pieno rispetto della verità, dei diritti e della dignità di ogni individuo. Il corso proseguirà nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 settembre.

Il programma

Mercoledì 11 settembre

8.30 - 13.00 "Salute globale e determinanti di salute": Claudio Beltramello, Medici con l'Africa Cuamm

14.00-16.00 "Disuguaglianze in salute": Claudio Beltramello, Medici con l'Africa Cuamm

16.00-17.00: Giovanni Merlino, Medico di Medicina Generale, Vice Presidente dell'Ordine dei Medici di Palermo

Giovedì 12 settembre

8.15 - 13.00 "Salute e sistemi Sanitari": Carlo Resti, Medici con l'Africa Cuamm

14.00-16.00 "Cooperazione Sanitaria Internazionale": Carlo Resti, Medici con l'Africa Cuamm

16.00 - 17.00 "I migranti forzati e la cura etnopsicologica": Maria Chiara Monti, Centro Penc (Nuovo Centro di Etnopsicologia) Palermo

Venerdì 13 settembre