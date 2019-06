Consorzio Arca, al via il roadshow sulla proprietà intellettuale nel settore della salute

In arrivo al Consorzio Arca dell'Università di Palermo (il 12 giugno) il roadshow sulla proprietà intellettuale nel settore della salute (farmaceutico, biomedicale e biotech) dal titotlo “Dal laboratorio al mercato: il brevetto come strumento di innovazione nel settore salute”. Un seminario promosso da Eit Health per analizzare le fasi del processo di brevettazione, dallo sviluppo dell’idea in laboratorio, alla prototipazione fino al lancio sul mercato. Un seminario tenuto dal dottor Piras, managing partner dello Studio De Tullio & Partners, ed organizzati in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network.

Eit Health - maggiore network europeo per la promozione dell’innovazione, è la Comunità di Innovazione e Conoscenza (Kic) dell’Istituto Europeo di Tecnologia e Innovazione (Eit) che si occupa del settore Salute. Conta 140 partner tra cui università, centri di ricerca e grandi imprese come l’Università degli studi di Napoli Federico II, il Centro per i Biomateriali Avanzati dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Sdn (Società di Diagnostica Nucleare) e Synlab Italia srl. Promuove la salute dei cittadini dell’Unione Europea supportando la collaborazione inter-istituzionale attraverso la creazione di progetti, nuova impresa e l’introduzione di tecnologie e servizi all’avanguardia.

Consorzio Arca dal 2017 parte della rete Eit Health come Ris (Regional Innovation Scheme) Hub, è l’incubatore di imprese dell’Università degli Studi di Palermo. L’obiettivo del Consorzio per il 2019 è di coinvolgere le università siciliane nelle attività di Eit tramite iniziative ed attività formative rivolte non solo a studenti, ricercatori, dottorandi e docenti, ma anche agli imprenditori del settore scientifico che collaborano con le Università di Catania, Messina e Palermo.