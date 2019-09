I "biondini" imparano il teatro, il progetto del Biondo che pensa alle scuole di Palermo

Prende il via in questi giorni la prima fase del progetto “Biondini”, che il Teatro Biondo di Palermo realizza per avvicinare i giovani al gioco del teatro, sollecitando la loro partecipazione a spettacoli di prosa, musica e danza. L’intento è quello di fornire nuovi strumenti di gioco e conoscenza e di formare un nuovo pubblico, sensibile, attento, consapevole e critico.

Mercoledì 18 e venerdì 20 settembre gli allievi attori della “Scuola dei mestieri dello spettacolo” del Biondo, coordinati da Antonio Silvia e coadiuvati dall’Ufficio Promozione, incontreranno gli studenti al Liceo Artistico Damiani Almeyda, dove animeranno un racconto teatrale sui temi e i contenuti degli spettacoli della Stagione.

Gli incontri nei licei e nelle scuole superiori proseguiranno ogni giorno fino al 25 ottobre. Per informazioni è possibile scrivere una mail a teatroscuola@teatrobiondo.it. Il progetto “Biondini” si svilupperà nei prossimi mesi anche nelle scuole materne, elementari e medie con laboratori e spettacoli che coinvolgeranno i bambini e i ragazzi.