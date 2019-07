Le cartoline adesso le fanno i bambini delle elementari, il laboratorio ludico a Terrasini

“Vivere Terrasini. un’estate da cartolina” è il titolo del progetto di laboratorio ludico-educativo per bambini organizzato dall’Associazione “a strummula”, con il patrocinio del Comune di Terrasini, che si svolgerà dal 25 luglio al 9 agosto 2019.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere un modello educativo in cui i bambini siano protagonisti di percorsi di partecipazione e di espressione creativa, all’interno dei quali possano esprimere le proprie abilità, i propri desideri e i propri bisogni.

Le attività prevedono la manipolazione libera del colore e della pittura dal vivo, ma anche disegno in danza, musica e mimo, per sostituire i pennelli con il corpo stesso e i colori con la musica. Al termine del laboratorio i bambini saranno coinvolti in maniera attiva e partecipata nella selezione delle opere realizzate, da trasformare in cartoline rappresentative del paese.

Il progetto è rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, con priorità a quelli provenienti da famiglie in condizioni di disagio socio-economico. Le iscrizioni si possono effettuare presso i locali dell’Ex Antiquarium Comunale in Piazza Falcone e Borsellino.

La partecipazione è gratuita e il laboratorio si svolgerà presso la Scuola Materna “Gianni Rodari”: previsti quattro incontri settimanali (lunedì, martedì, giovedì e venerdì) dalle ore 17,30 alle 19,45.