Case Rocca come una palestra a cielo aperto, al via la scuola di ciclismo per i bambini

Dal mese di giugno, tutti i martedì dalle ore 16 alle 18, presso il “Giardino Vincenzo Florio” (Case Rocca) di viale del Fante 29 sarà allestito “Explora”, uno spazio appositamente strutturato, per valorizzare il movimento e l’attività ludica in bicicletta dei bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni.

Tale iniziativa è frutto della proficua collaborazione instauratasi in questi anni tra l’Asd Tour & Bike (presidente Emilio Pomo e lo staff), il presidente della VI Circoscrizione (Michele Maraventano) e il comitato educativo della VI Circoscrizione (architetto Rossella Giletto), con il gratuito patrocinio del Comune di Palermo.

Il progetto rientra all’interno del percorso “Ciclismo scuola e ambiente” promosso da Asd Tour & Bike, nell’ambito del progetto InterAction, “Aumentare le competenze per combattere la dispersione scolastica", che è sostenuto da Impresa sociale con i bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e coordinato da People Help the People.

L’iniziativa è organizzata con l’intento di promuovere l'uso di uno spazio pubblico della città di Palermo, come palestra a cielo aperto, rispettare l’ambiente, prevenire le malattie respiratorie, promuovere uno stile di vita sano e i benefici dell’attività fisica; diffondere la pratica della disciplina sportiva, nei bambini e negli adolescenti; promuovere la mobilità sostenibile e l’utilizzo della bicicletta.

La partecipazione è gratuita; è necessario indossare abbigliamento sportivo e il casco, portare una borraccia con acqua e condurre la bicicletta. Per informazioni ed iscrizioni, mandare una mail a tourbike2@gmail.com.