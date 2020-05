EdUgame, l'Europa tra i banchi di scuola: quando gli studenti imparano giocando

EdUgame - l’Europa a scuola è un percorso ludico e didattico-informativo on-line realizzato nell’ambito della Strategia di comunicazione del Po Fse Sicilia 2014-2020 ed è destinato agli istituti scolastici superiori della Regione Siciliana. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il mondo della scuola sul ruolo dell’Unione europea, delle sue politiche e dell’impatto del Fondo Sociale Europeo sulla vita dei cittadini, promuovendo una maggiore consapevolezza in un’ottica di partecipazione attiva.

Sono previste due edizioni del percorso: per l'anno scolastico 2020/21 e 2021/22, a ciascuna delle quali potranno iscriversi fino a un massimo di 1.000 studenti delle quarte classi superiori che, attraverso le attività di informazione e formazione, conosceranno l’Ue, potranno partecipare al dibattito in corso sul futuro dell’Europa e familiarizzeranno con pratiche di democrazia deliberativa e di monitoraggio civico degli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo sul territorio siciliano.

Il percorso didattico si basa su una logica di gioco e sull’utilizzo di strumenti innovativi e dei social media come Youtube e Instagram. Il percorso didattico, progettato in modo da tenere presente gli obiettivi tematici della programmazione 2021-2027 e pensato come contributo al fine della futura programmazione dei fondi nella Regione Siciliana, è articolato in 5 tappe di (in)formazione on-line della durata complessiva di 20 ore, che si svolgeranno nel periodo settembre - dicembre 2020: “Approcciamo l’Europa”, “Euroquiz”, “L’Europa che vorrei in Sicilia”, “La caccia al tesoro” e “UE e Sicilia”.

Per maggiori informazioni e per la presentazione delle domande di partecipazione al percorso EdUgame “L’Europa a scuola” per l’anno scolastico 2020/2021 i docenti devono inviare la propria candidatura utilizzando l’apposito formulario online disponibile sul sito www.sicilia-fse.it entro le ore 18 del 20 giugno 2020. Per informazioni è possibile scrivere a edugame@formez.it.